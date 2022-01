Miller zaatakował Morawieckiego. "Premier polskich śmierci"

Podwyżki cen oraz pandemia COVID-19 to jedne z najważniejszych tematów ostatnich dni. Do debaty włączył się były premier Leszek Miller. "Jeśli Donald Tusk jest premierem polskiej biedy, to Mateusz Morawiecki jest premierem polskich śmierci" - ocenił eurodeputowany w mediach społecznościowych.