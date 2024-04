Wysoki wynik Trzaskowskiego. Co z Warszawą, jeśli zastąpi Andrzeja Dudę?

Rafał Trzaskowski zdeklasował w Warszawie swoich rywali, rozgrywając wybory w pierwszej turze. Co ze stolicą, gdy polityk Platformy zdecyduje się zastąpić Andrzeja Dudę? - Przed wyborami prezydenckimi to PO będzie musiała zadzwonić do ratusza, a nie ratusz do PO - mówi w rozmowie z WP prof. Rafał Chwedoruk.