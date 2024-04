Kto będzie kandydatem KO na prezydenta? Oni już wybrali

Trzaskowskiego wybierają młodzi

- Rafał Trzaskowski cieszy się szczególną popularnością wśród respondentów do 24 roku życia (46 proc.). Obecnego prezydenta Warszawy najczęściej wskazują respondenci zarabiający od 3001 zł do 5000 zł netto (44 proc.). Biorąc pod uwagę klasę miejscowości Rafała Trzaskowskiego za najlepszego kandydata KO na prezydenta Polski najczęściej uważają osoby z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (48 proc.) - zauważa Dorota Cywińska z SW Research.