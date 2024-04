Trzaskowski triumfuje. "Mam nadzieję, że was nie zawiodę"

- Chciałem z tego miejsca podziękować Donaldowi Tuskowi za wsparcie. Rzeczywiście to jest tak, że nie skończyła się jedna kampania wyborcza, a już zaczęła się kolejna kampania. Mówiliśmy o tym, że droga do tego, żeby demokracja w Polsce była silna, żebyśmy mieli absolutną pewność, że populiści spod znaku PiS nie wrócą nigdy do władzy, wcale nie będzie prosta. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i właśnie dlatego kolejny krok na tej drodze został zrobiony i jestem przekonany, że przed nami kolejne. Musimy wygrywać wybory, by pokazać, że Polska jest naprawdę otwarta, tolerancyjna, uśmiechnięta, europejska - mówił Trzaskowski.