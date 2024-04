Oburzenie we Wrocławiu. "To powinno natychmiast zniknąć"

Pod jego wpisem pojawiło się wiele komentarzy. "To nie jest fejk?" - nie dowierzają użytkownicy serwisu X. "Nie powinniśmy na to pozwalać. Dziecko przywiązane w strefie genitalnej nagiej postaci, to rzecz bardzo dziwna i szokująca. Kojarzy się jednoznacznie z pedofilią" - to kolejne komentarze oburzonych.