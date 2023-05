Trybunał marzeń Kaczyńskiego? "Trzy razy P"

Komisja sprawiedliwości przyjęła do dalszych prac projekt ustawy o zmniejszeniu pełnego składu orzekającego sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Ustawa o TK to hucpa. Jeszcze osiem lat temu ci sami posłowie, którzy głosowali wczoraj za tym projektem, głosowali wtedy za tym, by zmniejszyć skład sędziów z 13 do 9. PiS z 2015 r. nie zgadza się z PiS-em z 2023 r. - komentował w programie "Tłit" Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy oraz członek komisji. - To obraz nędzy PiS, który pod potrzebę chwili kroi takie ustawy, które pomogą mu opanować rewoltę w Trybunale Konstytucyjnym. Jarosław Kaczyński w 2015 r. szedł do władzy z myślą nie niszczenia, ale podporządkowania instytucji. Ta rewolucja zżera własne dzieci. Rozumiem, że marzeniem Kaczyńskiego jest zrobienie takiej ustawy o TK, by pełny skład TK to było trzy razy P: Przyłębska, Piotrowicz i Pawłowicz - dodał.