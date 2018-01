Trwa spór Przyłębskiej z Rzeplińskim. "To kolejny atak na mnie"

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska skomentowała wypowiedź swojego poprzednika w związku ze śmiercią sędziego Henryka Ciocha. - Jakim trzeba być człowiekiem, żeby atakować kogoś, kto nie może się bronić? - pyta prawnik.

Po jego śmierci Julia Przyłębska zasugerowała, że zły stan zdrowia Ciocha mógł być spowodowany nagonką opozycji i mediów , w tym Rzeplińskiego. Została za to skrytykowana przez polityków i internautów.

Były prezes TK odniósł się do tych słów w rozmowie z Onetem. - To kłamstwo. Pan profesor Cioch przeszedł udar mózgu, zanim został wybrany na urząd sędziego. Łączenie kogokolwiek z tym, że trzeci udar go zabił, jest nieuczciwe - powiedział.