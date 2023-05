“Trwa II zimna wojna”. Ekspert o czarnym scenariuszu dla Polski

- Musimy przygotować kontrstrategię na każdy scenariusz tej neozimnowojennej konrontacji z Rosją. Nie ma co owijać w bawełnę - mówił w programie “Newsroom WP” gen. prof. Stanisław Koziej, były szef BBN. - Niestety konieczne jest, by w ramach Sojuszu przygotować strategię podobną do tej, jaka była podczas pierwszej zimnej wojny w XX w., pomiędzy NATO a układem warszawskim. Musimy rozwinąć duże siły na styku tych dwóch światów, aby zagwarantować, że wojna nie wybuchnie. Dlatego musi dojść do zdecydowanego zwiększenia obecności wojsk Sojuszu na wschodniej flance - uważa ekspert. Gen. Koziej uważa, że przywódcy państw NATO są świadomi tej konieczności. Problem, według niego, może stanowić wprowadzanie tych założeń w życie. - Obecnie nie można szybko wyprodukować odpowiedniej ilości broni. Tempo odbudowy potencjału militarnego jest powolne. Na szczęście Ukraina na tyle osłabiła potencjał Rosji, że NATO ma bufor czasowy na zbrojenia - zaznaczył. Były szef BBN twierdzi, że najgorszym scenariuszem byłoby, gdyby Zachód - pod presją nuklearnego szantażu Rosji - wycofał swoje wsparcie dla Ukrainy. Ewentualna klęska Kijowa “podwoiłaby zagrożenie dla Polski”. - Graniczylibyśmy już nie tylko z Kaliningradem i Białorusią, ale także z okupowaną przez Rosję Ukrainą. Na ten czarny scenariusz musimy się, przynajmniej koncepcyjnie, już przygotować - podsumował ekspert.