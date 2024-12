Trwa ewakuacja. Rosjanie uciekają po upadku reżimu

Jak podaje "Wojenny Obserwator", w sobotę do bazy Humajmim przyleciało kilka samolotów Ił-76 i An-124 "Rusłan", które wcześniej były wykorzystywane do szybkiego transportu różnorodnego ciężkiego sprzętu, takiego jak elementy systemu S-400. To one mają zabrać pozostawiony w bazie sprzęt.