Trwa blokada francuskiego więzienia. Policja użyła gazu

Więzienie w Conde-sur-Sarthe w Normandii jest od trzech dni blokowane przez pracowników zakładu karnego. Strażnicy domagają się większych pensji. We wtorek dwóch z nich zostało ranionych nożem przez więźnia.

Jak podaje agencja AFP, trwają blokady kilku innych więzień na terenie Francji. To reakcja na atak więźnia, do którego doszło we wtorek. Według związkowców coraz częściej dochodzi do ataków, a więźniowie są bardziej agresywni i skłonni do przemocy.