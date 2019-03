Atak terrorystyczny we francuskim więzieniu. Napastnikowi pomogła partnerka

Islamski radykał Michael Chiolo ranił nożem dwóch strażników więziennych. Mężczyzna we francuskim więzieniu na terenie Normandii odsiaduje wyrok za zabójstwo. Broń dostarczyła mu partnerka, która przyszła na widzenie. Antyterroryści zatrzymali napastnika, kobieta zginęła w czasie akcji. W środę przed więzieniami rozpoczęły się protesty strażników.

Do ataku terrorystycznego doszło we wtorek rano w więzieniu Conde-sur-Sarthe w północno-zachodniej Francji. 27-letni więzień Michael Chiolo zaatakował i poważnie ranił nożem dwóch strażników krzycząc "Allah Akbar". Jedna z ofiar została raniona w twarz, druga w klatkę piersiową. Potem zamknął się ze swoją ciężarną partnerką w pomieszczeniu przeznaczonym na widzenia z rodziną - informuje tvn24.pl. Strażnicy zostali zabrani do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wszystko wskazuje na to, że to partnerka Chiolo dostarczyła mu nóż i ona też atakowała strażników. Negocjując z policją Chiolo twierdził, że ma na sobie pas szachida. Nie potwierdziło się to. Wraz z partnerką powiedzieli również, że "chcą umrzeć jak męczennicy". Jednostka antyterrorystyczna RAID wieczorem podjęła decyzję o ataku. Po godzinie antyterroryści wdarli się do pomieszczenia, w którym zamknął się Chiolo. Ranili jego i partnerkę. Kobieta zmarła od ran.