Tajemnicza śmierć Grażyny K. z Borzęcina. Nowe fakty w sprawie

Mąż Grażyny K. i jej siostra zidentyfikowali swoją bliską po biżuterii i tatuażu na ciele kobiety. Policja okazała im zdjęcia, żeby nie przysparzać rodzinie bólu i szoku. Przy zwłokach kobiety śledczy znaleźli przedmiot, który może być kluczowy dla sprawy - dowiedziała się Wirtualna Polska.

Poszukiwana od dwóch miesięcy Grażyna K. nie żyje (Facebook.com)

W czwartek policjanci wyłowili zwłoki kobiety z rzeki Uszwica w miejscowości Bielcza. To kilka kilometrów od Borzęcina, skąd pochodzi Grażyna K. 35-latka zaginęła na początku stycznia. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

W poniedziałek mąż Grażyny, Czesław K. przyjechał z Londynu wraz z 5-letnim synkiem Patrykiem, żeby zidentyfikować zwłoki swojej żony. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, policja okazała mu zdjęcia, bo ciało zostało znalezione w rzece ponad dwa miesiące po zaginięciu jego żony i identyfikacja była trudna.

Samochód Czesława K, którym przyjechał z Londynu, został zabrany do sprawdzenia przez policję. Mężczyzna ponownie składał w poniedziałek wyjaśnienia.

"Nie znaleziono pieniędzy"

Z Włoch przyjechała też siostra Grażyny i ich ojciec. Rodzina rozpoznała ciało Grażyny K. po charakterystycznych kolczykach, biżuterii i tatuażu. Nie znaleziono przy niej torebki i pieniędzy, które miała zabrać z domu, według relacji męża - 50 tys. zł.

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, przy zwłokach kobiety były tylko papierosy, 20 zł i ładowarka do telefonu. Policja znalazła jednak przy ciele Grażyny K. przedmiot, który może być kluczowy w rozwiązaniu zagadki jej tragicznej śmierci. Śledczy nie chcą zdradzić, o jaki przemiot chodzi. Wiadomo tylko, że we wtorek policja będzie prowadziła czynności w Borzęcinie i w rejonie znalezienia zwłok 35-latki.

"Chciała uciec"

- W naszej ocenie kobieta chciała opuścić rodzinę. Mieliśmy za zadanie sprawdzić, czy ktoś jej tego nie umożliwił. Po to pojechaliśmy do Londynu i przekazaliśmy nasze ustalenie policji - powiedział Wirtualnej Polsce Bartosz Weremczuk, z agencji detektywistycznej Weremczuk&Wspólnicy, którzy zajmują się tą sprawą na prośbę rodziny.

Prokuratura zleciła sekcję zwłok kobiety, która wyjaśni, w jakich okolicznościach doszło do śmierci Grażyny K.

Jak zaginęła matka 5-latka?

Grażyna K. do Borzęcina przyleciała dopiero 3 stycznia. Jej mąż i dziecko już byli tam, przyjechali na święta w grudniu. Ona nie chciała z nimi jechać, twierdziła, że ma umówione badania i dotrze później. Jak wynika z relacji Czesława K., żona poinformowała go 2 stycznia, że potrzebuje 15 tys. funtów i przyleci do Polski za dwa dni. Jednak zmieniła zdanie i trzeciego stycznia odebrał ją z lotniska.

- Zaproponowała mi, że przepisze działkę i nasz dom, za pieniądze - twierdzi Czesław K. - Zgodziłem się, W domu miałem 50 tys. zł przeznaczonych na kostkę brukową. Tego dnia pojechali do notariusza, który jednak nie zgodził się na przepisanie gruntu i domu ze względu na brak wymaganych dokumentów.

- Około godz. 21.00 żona wykąpała synka i poszliśmy razem spać. Nie mówiła, że idzie spać do ojca - twierdzi mąż Grażyny K.

Rozbieżne relacje

Zupełnie co innego wynika z korespodencji między Grażyną K. a Sardarem, jej bliskim przyjacielem. To on, po zaginięciu kobiety, wyznaczył na Facebooku nagrodę w wyskości 100 tys. za wskazanie jej miejsca pobytu, jednak szybko skasował swój post. Kobieta około godz. 20.00 napisała mu, że po uśpieniu syna "idzie do ojca". Jak twierdzą przyjaciele Grażyny, romans między Kurdem a Polką trwał od kwietnia 2018 r.

Jak wynika z relacji męża, obudził się 4 stycznia około godz. 8.30 i żony nie było w domu. Nie było również pieniędzy - 50 tys. zł, które miał jej przekazać za przepisanie domu na jego własność. "Wyświetliła mi się wiadomość od żony - zobaczymy się w Londynie".

Jak twierdzi mąż, tego dnia kilka razy był u teścia, a ten albo mu nie otwierał drzwi albo twierdził, że nie wie, co się stało z jego córką. Wyjechał do Londynu następnego dnia około godz. 1.30 w nocy. Dotarł do domu 5 stycznia i tam zgłosił zaginięcie żony na policji.