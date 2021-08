Trump: wśród ewakuowanych z Afganistanu są terroryści

Trump uderza w Bidena. "Co za okropna porażka"

"Dowiadujemy się, że spośród 26 tys. osób, które zostały ewakuowane, tylko 4 tys. to Amerykanie" - napisał w oświadczeniu wydanym we wtorek wieczorem Donald Trump. "Talibowie, którzy mają teraz pełną kontrolę, nie pozwolili najlepszym i najzdolniejszym wejść na pokład tych lotów ewakuacyjnych. Możemy tylko sobie wyobrazić, ile tysięcy terrorystów zostało ewakuowanych z Afganistanu do osiedli na całym świecie" - dodał.