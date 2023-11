Trump wróci do władzy? Może się przeliczyć ws. Putina

Czy możliwy jest powrót do władzy w USA Donalda Trumpa? Były amerykański prezydent twierdził, że byłby w stanie doprowadzić do zakończenia wojny Ukrainy z Rosją. - Nawet gdyby Donald Trump zasiadł w Białym Domu, to z tych negocjacji z Putinem wiele by nie wyszło. Pokazał, że potrafi rozmawiać z dyktatorami, z którymi znajduje tę samą formę dyskusji. Jego taktyką było wywieranie większej presji, co udowodnił choćby blokowaniem budowy Nord Stream 2 - komentował w programie "Newsroom WP" Krzysztof Wojczal z Bloga Geopolitycznego. - W kontekście Polski sytuacja jest bardziej prosta. Donald Trump zwiększał zaangażowanie USA w Polsce podczas swojej prezydentury. Można krytykować jego politykę, ale co do strategicznych posunięć, to i Donald Trump i Republikanie mówią to, co stoi w kontrze do działań obecnej administracji, ale gdyby przejęli władzę, to zderzyliby się z twardymi realiami. One są takie, że Putin ma swoje cele strategiczne i nie będzie się godził na kompromisy. Trump jest osobą, która również stawia swoje warunki. Interesów Rosji i USA nie da się pogodzić. Trump nie osiągnie w rozmowach z Putinem zadowalających dla siebie warunków - dodał.