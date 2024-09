Tak otoczenie Dudy tłumaczy fiasko spotkania w USA

Spotkanie nie było potwierdzone

- Przede wszystkim nigdy nie było to spotkanie potwierdzane i zapowiadane. Zostało ono zapowiedziane przez media i skasowane przez media - mówił Marcin Mastalerek w RMF FM, pytany o to, dlaczego w USA nie doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem.