Trudna sytuacja na Bugu. Wojsko przeprowadziło rekonesans

Ostrzeżenia niższego, drugiego stopnia są natomiast na odcinku Bugu od ujścia Uherki do Krzyczewa na Lubelszczyźnie, na odcinku Wieprza od zbiornika Nielisz do ujścia Bystrzycy w województwie lubelskim, na Odrze od Baryczy do Bobru w Lubuskiem, na Wiśle od Narwi do zbiornika Włocławek na Mazowszu oraz na zlewni Pasłęka od Wałszy do ujścia na Warmii i Mazurach.