Trzaskowski: "PiS wszedł na ścieżkę wyjścia z Unii. Kaczyński nie powie tego w Sejmie"

Trzaskowski: PiS sprowadził Polskę na ścieżkę wyjścia z Unii

- Przez nieodpowiedzialne działania i przedkładanie interesu PiS, tych środków możemy nie otrzymać w tym roku, a może i w przyszłym. Wzywamy rząd by w trybie pilnym zlikwidował Izbę Dyscyplinarną. To pierwszy krok by wrócić na ścieżkę współpracy w Unii Europejskiej i jestem przekonana, że Polki i Polacy na to czekają - mówiła Agnieszka Pomaska.