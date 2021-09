Pomorskie. Ratownicy wycofali wypowiedzenia. Kompromis z zarządem szpitala

Protest ratowników medycznych. W Kościerzynie wypracowano kompromis

W połowie sierpnia ratownicy z Kościerzyny złożyli wypowiedzenia z pracy i przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu. Powód — jak wszędzie — był ten sam: zbyt niskie zarobki. W przeciwieństwie do innych miejscowości tutaj udało się wypracować porozumienie. Żadna ze stron nie zdradza, póki co, jak wyglądają wynegocjowane warunki.