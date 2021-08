Nieoczekiwany zwrot akcji w Gorzowie Wielkopolskim. Jest odpowiedź dyrektora na wypowiedzenia ratowników

- Dyrektor Szmit zrobił dla ludzi to, co trzeba. Co więcej, zrobił to niemalże "w ciemno" kosztem potencjalnych nieprzyjemności w przyszłości. Decyzja o zadłużeniu może nie jest najatrakcyjniejsza ekonomicznie, ale jest najwłaściwsza z perspektywy zapewnienia ludziom bezpieczeństwa. Nie tylko nam, w karetkach, ale także obywatelom, do których jeździmy. Te 55 zł za godzinę pracy było minimalną stawką, która nas satysfakcjonowała, dlatego wycofamy wypowiedzenia - zapowiada Przemysław Fluder, jeden z gorzowskich ratowników medycznych.