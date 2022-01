Problemy z testami na koronawirusa na Pomorzu. Ludzie muszą czekać kilka dni

- Pytanie, czy apteki są gotowe infrastrukturalnie, by zadbać o bezpieczeństwo pacjentów i farmaceutów. Czy apteka jest odpowiednim miejscem do tego, by pacjenci objawowi, bo przecież tacy zgłaszają się na testy, byli w tym samym miejscu, co osoby, które przyszły wykupić leki? Jak apteki poradzą sobie z zabezpieczeniem lokalu i z ochroną osobistą - to wszystko rodzi wiele pytań - ocenił lekarz.