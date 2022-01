"Duże ryzyko". Bardzo niepokojące prognozy dot. koronawirusa

Piąta fala COVID-19 rozpędza się – niestety - zgodnie z przewidywaniami, właściwie co do przecinka. Mówiliśmy o zwiększeniu liczby przypadków w drugiej połowie stycznia i to dokładnie się sprawdza. Prawdopodobnie w kolejnych dniach będzie coraz więcej nowych przypadków zakażeń" – powiedział w rozmowie z PAP lekarz naczelny ds. Covid-19 w szczecińskim szpitalu wojewódzkim prof. Miłosz Parczewski.