Koronawirus. Rekord zakażeń w Polsce. Tak źle nie było od początku pandemii

Koronawirus w Polsce. Omikron wyprze Deltę

Do piątkowych danych odniósł się Waldemar Kraska. Wiceszef resortu zdrowia na antenie Radia Plus poinformował o tym, że wzrost infekcji w porównaniu do ubiegłego tygodnia wynosi 128 proc i jest on najwyższy od początku trwania pandemii.