Poszukiwania Michała Kąkola z Trójmiasta. Prokuratura prosi o pomoc mieszkańców

Poszukiwania zaginionego lekarza z Sopotu. Liczy się każdy detal

Apel do mieszkańców dotyczy tak dużego obszaru, ponieważ z pozoru drobna i błacha informacja może dokonać przełomu w śledztwie. Zapisy z monitoringu można kierować bezpośrednio do wydziału dochodzeniowo-śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Mieści się on przy ul. Okopowej 15.