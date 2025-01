Kijów przekonał Trumpa? Mieli wyjaśnić strategię Putina

Podczas gdy rosyjska armia powoli posuwa się w Donbasie, Ukraina realizuje swoją strategię daleko za linią frontu. Ukraińscy urzędnicy wskazują na uderzenia dalekiego zasięgu na kluczowe obiekty rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i rafinacji ropy naftowej. Podolak podkreśla, że te działania mają znaczący wpływ na rosyjską gospodarkę, co jest największą słabością Putina.

– 46 proc. rosyjskiego sektora rafinacji ropy naftowej jest atakowane lub znajduje się w zasięgu ukraińskiej broni. Oznacza to, że Rosja stopniowo traci znaczną część tego ważnego sektora swojej gospodarki. Ponadto uderzamy także w kluczową infrastrukturę wojskową w europejskich regionach Rosji. Musimy umieć utrzymać taką presję, jeśli chcemy przystąpić do negocjacji z pozycji siły. Tylko jeśli Rosja poniesie straty, będzie gotowa do prowadzenia znaczących pertraktacji – zauważył Podolak.