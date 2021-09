Pochmurny dzień nad morzem. Złe wieści

Pogoda w innych częściach kraju

Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i w Bieszczadach gdzie temperatura nie przekroczy 14 st. C. W głębi kraju wyniesie ona do około 18 st. C. Najcieplej natomiast będzie na południowym zachodzie do nawet 22 st. C. W godzinach wieczornych wraz z nadchodzącym od zachodu niżem spodziewane są opady deszczu.