Komar tygrysi w Niemczech. "Najbardziej śmiercionośne zwierzę na świecie"

Komar tygrysi wykryty w Niemczech. Jak bardzo jest groźny?

Badający komara tygrysiego specjaliści z BNITM ustalili, że może on przenosić np. wirus Zika, "ale aby tak się stało, przez okres co najmniej 14 dni muszą panować temperatury co najmniej 27 stopni Celsjusza". "FR" przypomina, że tak gorący okres niemal nigdy nie wystąpił w Niemczech.