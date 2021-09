Pomorskie. Będzie ponowne otwarcie oddziałów covidowych?

- Można z nich wyczytać nawet takie absurdalne zarzuty jak świecenie w nocy czy kontrola umysłu. Natomiast dowody wynikające z badań klinicznych pokazują, że szczepienia nie są związane z rozwojem alzheimera, autyzmu czy niepłodności. Co prawda, po przyjęciu zastrzyku niektóre osoby czuły się trochę gorzej, ale to naturalna reakcja obronna układu odpornościowego. Nie można jej porównać z tym, w jakim stanie były osoby chore na COVID-19, które nie mogły złapać kolejnego oddechu, dla których maska tlenowa nie wystarczała i trzeba było wprowadzać je w stan śpiączki farmakologicznej i podłączyć do respiratora - podkreślił dr Jędrzejczyk.