Broń zalegająca na dnie Bałtyku zostanie usunięta? Koncepcja Stoczni Remontowej

— Oczyszczanie wraków z broni konwencjonalnej czy chemicznej to pierwszy krok do wypompowania z nich paliwa. Jest to proces niebezpieczny i oczywiście istnieje niewielkie ryzyko, że podczas wydobywania z dna tych materiałów uszkodzony zostanie jakiś ze zbiorników, aczkolwiek bez tego nie ma szans na wypompowanie z ich zbiorników paliwa. Najpierw trzeba usunąć wszelkiego rodzaju broń czy też materiały wybuchowe, żeby móc przystąpić do dalszych prac — powiedziała Olga Sarna.