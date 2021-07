Szczepienia na Pomorzu. Ministerstwo podało nowe liczby

- Wiele osób podróżuje za granicę, np. do Włoch czy Hiszpanii, gdzie liczba zakażeń w ostatnim czasie wzrasta. Dlatego po raz kolejny apeluję do niezaszczepionych i niezdecydowanych, aby udali się do punktu szczepień i przyjęli preparat chroniący przed COVID-19. To bezpłatna i skuteczna forma profilaktyki - dodaje.