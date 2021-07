WHO alarmuje. 100 tysięcy ofiar COVID-19 do końca igrzysk

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus spotkał się z członkami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Tokio. Alarmował, że pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła. Według niego od dziś do 8 sierpnia, czyli do końca igrzysk w Japonii, na koronawirusa może umrzeć na świecie nawet 100 tys. osób.