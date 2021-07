Koronawirus. We Francji nastała "epidemia młodych"

Veran przekazując informacje o wskaźnikach statystycznych podkreślił, że choć wzrosty dotyczą obecnie młodych, które łagodniej przechodzą infekcję, to istnieje obawa, że dominacja wariantu Delta przyczyni się również do wzrostu liczby zakażeń wśród osób starszych. Minister zachęcał jednocześnie do szczepień wskazując, że od 10 do 15 proc. najstarszych obywateli Francji wciąż nie jest zaszczepionych.