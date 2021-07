Wielka Brytania. "Boris Johnson nie chciał lockdownu, bo umierały starsze osoby"

Na Wyspach przypominano także, że były doradca Borisa Johnsona odchodził z Downing Street 10 w atmosferze skandalu. "The Mirror" ujawnił, że Dominic Cummings na początku 2020 roku miał dwukrotnie pojechać z żoną oraz synem ponad 400 km do domu rodziców w Durham na północy kraju. I to pomimo faktu zakazu przemieszczania się, zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonego u jego żony oraz objawów wirusa u samego siebie.