Protest ratowników. Strażacy: "Możemy tylko bandażować, a reszta to robota pogotowia"

Pytany, co działo się, gdy strażacki ambulans został wezwany do wypadku drogowego pod Warszawą, opisuje to tak: - Jedyna korzyść była taka, że rannego można było przenieść do ambulansu, gdzie pod dachem, leżąc na noszach, oczekiwał na udzielenie dalszej pomocy. W tle toczyły dyskusje, czy tak jak leży wieźć go do szpitala, czy nie. Ostatecznie zespół pogotowia przyjechał po ponad godzinie - relacjonuje.