Protest ratowników medycznych. Niedzielski zapowiada nową wycenę dobokaretki

- Rzeczywiście prognozujemy, że to tempo, z którym mamy do czynienia ostatnio, spowoduje, że pod koniec września będziemy na poziomie mniej więcej tysiąca zakażeń dziennie. To jest o tyle ważna bariera, że w różnych modelach, które dotyczą skutecznego czy efektywnego funkcjonowania służb sanitarnych przyjmuje się, że mniej więcej ten poziom - mówię tu o skali Polski - oznacza taką możliwość pełnego kontrolowania ognisk zakażeń - mówił minister zdrowia.