Protest ratowników medycznych. Brakuje karetek, szokujące nagrania

Protest ratowników medycznych trwa. W całej Polsce brakuje karetek, które mogłyby przyjechać do osób rannych i chorych. Według informacji pojawiających się w mediach nawet co czwarta karetka mogła nie wyjechać na ulice. Wirtualna Polska dotarła do nagrań, które ukazują to, jak obecnie wygląda protest. - Potrzebowałbym pilnie załogę na Krępowieckiego. Jesteśmy na klatce schodowej. Pan sobie podciął całą rękę. Próba samobójcza. Tak że sporo krwi stracił i zaczyna nam tutaj powoli odpływać - mówi patrol w rozmowie z dyspozytorem. Ten potwierdza, że pogotowie otrzymało wezwanie, ale obecnie nie ma wolnego zespołu. - Jeśli możecie, załóżcie jakiś opatrunek i pilnujcie pacjenta. Zespół jak się zwolni, to przyjedzie do was w pierwszej kolejności - tłumaczy, na co patrol odpowiada: Tak, dobra, opatrzyliśmy tę ranę w miarę, jeszcze dokładam bandaże, bo dosyć mocno się leje i czekamy na miejscu - kończy rozmowę.