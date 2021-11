Horror nastolatki. Były partner bił ją i woził w bagażniku

- Tułali się po różnych wynajmowanych pokojach. Z czego żyli? Zarabiali na psach. Hodowli nie mieli, ale kupowali szczeniaki taniej i sprzedawali drożej. Tomasz zmuszał do tego Agnieszkę. Agnieszka zaszła w ciążę, ale poroniła, bo kopnął ją w brzuch. Wtedy otworzyła oczy i próbowała odejść. On wydzwaniał do niej, grał na emocjach, obiecał poprawę, a potem znów bił - powiedziała "Faktowi".