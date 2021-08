Akcja służb na Bałtyku. Wypadek w okolicach Jastarni

- Jest to anomalia. W tym roku był bardzo ciepły lipiec. To kwestia nasłonecznienia i słabego wiatru. To wiatr jest czynnikiem, który ochładza wodę. Powoduje mieszanie w powierzchniowej warstwie. W lipcu było małe zachmurzenie i słabe wiatry. Przez to warstwa wody się nagrzewała i woda miała wysokie temperatury. Przez te anomalie woda miała temperaturę wyższą nawet o 4 st. C w porównaniu ze średnią z poprzednich lat - wskazał ekspert.