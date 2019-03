Tragiczny finał bójki przed kebabem. 44-latek nie żyje

Do awantury między dwoma mężczyznami doszło na toruńskiej starówce. Konflikt zaczął się w lokalu, a potem przeniósł poza budynek. Uczestnicy bójki trafili do szpitala. Jeden z nich nie odzyskał przytomności i zmarł.

W nocy z piątku na sobotę, około godz. 1:30, w jednym z barów z kebabem przy ulicy Chełmińskiej doszło do kłótni. Po chwili dwaj mężczyźni zaczęli sobie wyjaśniać racje przed lokalem. Obaj trafili do szpitala. Jeden z uczestników bójki wrócił do domu. Drugi, mimo wysiłków lekarzy, nie odzyskał przytomności i zmarł - podaje portal ototorun.pl. Na miejscu tragedii pojawiły się znicze.