Tragiczna śmierć chłopca na placu zabaw. Jest kontrola w przedszkolu

- Jest to przedszkole niepubliczne i bezpośredni nadzór nad nim sprawuje kuratorium. My nie jesteśmy organem uprawnionym do tego typu kontroli. Jedyną rzeczą jaką możemy kontrolować, jest dotacja, jaką przekazujemy na przedszkole niepubliczne. Pozostałe rzeczy kontroluje kuratorium - powiedziała WP Małgorzata Górny, zastępca dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zabierzowie.