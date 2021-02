Tragedia w Turzanach. Co z matką zabitych dzieci? Nowe fakty

37-letnią matkę zamordowanych dzieci udało się uratować. Kobieta trafiła najpierw do szpitala w Inowrocławiu. Pacjentka później została skierowana do placówki psychiatrycznej w Toruniu - przekazał serwis natemat.pl.

Zobacz także: Elektrownie jądrowe w Polsce. Padły konkretne miejsca. Co na to Michał Kurtyka?

Turzany. Sekcja zwłok chłopców

Tragedia w Turzanach. Nie żyje dwóch małych braci

37-letnia matka jest podejrzana o to, że zamordowała swoich dwóch synków. Kobieta miała później próbować odebrać sobie życie. Uniemożliwiła to jej jednak teściowa, która weszła do domu. Głośnym krzykiem zaalarmowała ona swojego syna, męża 37-latki. To on wezwał służby.