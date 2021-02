Tragedia w Turzanach. Nowe fakty dotyczące matki zamordowanych dzieci

Do tragedii w Turzanach doszło w piątek 5 lutego rano. 37-letnia matka miała zamordować swoich dwóch synków. Później kobieta miała próbować odebrać sobie życie. Uniemożliwiła to teściowa kobiety, która weszła do mieszkania. Swoim krzykiem zaalarmowała ona syna, ojca dzieci. To on wezwał pogotowie oraz policję.