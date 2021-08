Tragedia w Żelisławiu. Mężczyzna zginął podczas pracy na polu

Jak przekazała rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, do tragicznego wypadku doszło we wtorek rano na polu we wsi Żelisław w pow. sieradzkim. Przy użyciu kombajnu ziemniaczanego pracował tam 62-letni mieszkaniec tej miejscowości.