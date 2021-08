Kolejna dymisja w rządzie? PSL chce odwołać ministra rolnictwa

- Ten okres to jest okres totalnej inflacji, która uderza w kieszenie polskiego rolnika. Ten nie ma pieniędzy nawet na to, żeby kupić nawozy, które w ostatnim czasie podrożały o ponad 50 procent. To jest okres, w którym rolnicy nie mają za co żyć, ponieważ nie mają gdzie sprzedać swoich produktów rolnych, jednocześnie widząc w sklepie, jak sprowadzane są warzywa i owoce z zagranicy - zwracał uwagę Motyka.