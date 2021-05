Tragedia w Lednie koło Zielonej Góry to tylko wierzchołek góry lodowej

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z chłopców mógł wpaść do wody, a drugi po prostu ruszył z pomocą i woda pochłonęła te dwa życia - powiedział w programie "Newsroom" WP podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Agnieszka Kopacz pytała go o przyczyny tragedii do jakiej doszło w połowie maja w Lednie. Z Odry wyłowiono tam ciała dwóch nastolatków, 15-letniego Marka i 13-letniego Filipa. Podkom. Rzeczkowski przytoczył statystyki z których wynika, że w ubiegłym roku utonęło w Polsce aż 460 osób. 23 z nich miały mniej niż 18 lat, a 160 znajdowało się pod wpływem alkoholu. Policjant zaapelował też o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania nad wodą. Podkreślił, że należy korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk, a dzieci nie powinny wchodzić do wody bez opieki dorosłych. Przypomniał, że w niektórych akwenach korzystanie z kąpieli może być szczególnie niebezpieczne. - W rzece mogą być bardzo silne prądy, które są zmienne i po wejściu możemy nie być w stanie później samodzielnie się z niej wydostać i może dojść do nieszczęścia - przestrzegał.

