Tragedia w Karwinie: w kopalni wznowiono wydobycie. Stan rannych górników bez zmian

W czeskiej kopalni w Karwinie, w której tydzień temu doszło do wybuchu metanu, wznowiono wydobycie węgla. Pod ziemię zjechało 370 górników.

To niedobra praca i stała się tragedia. Wciąż ryzykujemy - powiedział agencji CTK jeden z górników, który przyznał, że zastanawiał się nad zmianą zatrudnienia. - To takie nieprzyjemne uczucie. Wszyscy zastanawiamy się, co zastaniemy na dole, co się dzisiaj wydarzy - powiedział inny górnik z porannej zmiany.