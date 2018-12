Górnicy ostrzegali się przed pracą w czeskiej kopalni. "Śmierć czuć na plecach"

Łamanie procedur bezpieczeństwa, praca w wyniszczającym upale, bezpardonowa pogoń za wydobyciem i zyskiem. Tak miały wyglądać realia pracy w czeskiej kopalni w Karwinie. Polscy górnicy już dawno ostrzegali się przed podejmowaniem tam pracy.

Po wybuchu metanu w czeskiej kopalni zginęło 13 górników, w tym 12 to Polacy. Z tego co mówią jej byli pracownicy wynika, że prędzej, czy później musiało dojść do tragedii. Polscy górnicy otwarcie ostrzegali kolegów, że praca u Czechów jest wyjątkowo ryzykowna.