Zamach pod Moskwą. Jak wpłynie na pozycję Putina?

Jak piątkowy zamach pod Moskwą wpłynie na pozycję Władimira Putina? - Jak weźmiemy te 25 lat, w których Putin jest u władzy, to zamachy, konflikty i sytuacje podbramkowe zawsze mu pomagały - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Nikołaj Iwanow, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego oraz były dysydent radziecki. - Nawet jeżeli zostało to zorganizowane przez Państwo Islamskie, bez wiedzy FSB, to działa to na korzyść Putina. To, co się stało, jeszcze bardziej zjednoczy wokół Putina rosyjskie społeczeństwo. Umocni poczucie oblężonej twierdzi. Myślę, że Putin wyjdzie na tym dobrze. Sugestie, że to nie tylko Państwo Islamskie, ale również jego służby specjalne maczały w tym palce, nie są bezpodstawne - dodał ekspert.

