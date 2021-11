Tragedia na torach. Pociąg wjechał w grupę migrantów

- To straszna sytuacja dla wszystkich - podkreślił w rozmowie z mediami rzecznik regionu Hauts-de-France. Jak dodał, do Calais przybywa w ostatnim czasie coraz większa liczba migrantów, którzy chcą dostać się do Wielkiej Brytanii, by prosić o azyl. - Doprowadziło to do coraz większej liczby wypadków i incydentów - podkreślił rzecznik.