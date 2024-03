Tragedia na Dolnym Śląsku. Nie żyje 13‑latka

Do wypadku doszło w środę wieczorem na skrzyżowaniu z drogą w kierunku Oleśnicy - podaje "Gazeta Wrocławska". Samochód osobowy marki renault uderzył w dziewczynkę na rowerze , która znajdowała się na przejściu dla pieszych. Nie wiadomo, czy 13-latka jechała pojazdem, czy prowadziła rower.

Kierowca został zatrzymany przez policję. Mężczyzna był trzeźwy, ale została mu pobrana krew na zawartość innych substancji w organizmie, co jest częścią rutynowych działań - podaje portal Oleśnica Info powołując się na st. asp. Pytel. - 32-latek z powiatu pułtuskiego został zatrzymany (...) Ze wstępnych ustaleń na miejscu wynika, że on to może ponosić winę za tragiczne zdarzenie - powiedziała policjantka.