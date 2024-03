Rośnie liczba zakażeń lekoopornymi grzybami. 150 mln infekcji rocznie

Naukowcy alarmują. Rośnie liczba zakażeń lekoopornych

Profesorowie dermatologii, Thomas McCormick i Mahmoud Ghannoum, z Case Western Reserve University School of Medicine, w swoim artykule opublikowanym w "Pathogens and Immunity" (DOI: 10.20411/pai.v8i2.656), alarmują o wzroście globalnej liczby zakażeń grzybiczych, które są odporne na leki. McCormick podkreśla, że "to nie jest problem, który dotyczy tylko poszczególnych pacjentów". Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała to za powszechne zagrożenie, które, jeśli nie zostanie opanowane, może mieć wpływ na całe systemy opieki zdrowotnej.